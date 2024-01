Der Protest und die Ampel Wenn die dicksten Trecker den größten Einfluss haben

Beleidigungen, gewalttätiger Protest sind daher nicht zu akzeptieren. Das Ziel derer, die sich so verhalten, ist eine Demontage der Demokratie, aber nicht die Durchsetzung von Forderungen. Das muss man wissen. Der Bauernverband ist nun gefordert, dem so gut es geht Einhalt zu gebieten bei seinen weiteren Protesten. Er muss dafür sorgen, dass seine Aktionen nicht von Irren, Umsturzlern und Rechten unterwandert werden und dass auch diejenigen, die eine andere Meinung vertreten, Gehör finden können. Das gilt allerdings für alle Organisationen, die in nächster Zeit noch auf die Straße gehen werden gegen die Sparpläne der Ampel. Gelingt das nicht, wird das breite Verständnis für die Anliegen der Protestler weiter sinken. Schon jetzt fragen ja viele Menschen mit Blick auf die Bauern, die Ampel ist euch doch entgegengekommen, was wollt ihr noch?