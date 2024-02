Zwei Abgeordnete unter Verdacht Putins langer Arm ins Herz der EU

Doch Adrian Vazquez Lazara von den spanischen Liberalen sagt an die Adresse Puigdemonts voraus: „Alles wird ans Licht kommen!“ Schon jetzt gehe ein Gericht den Vorwürfen nach. Es sind nach Medienberichten Untersuchungen auf der Grundlage von Hinweisen, die russische Unterstützung nicht nur in Richtung spanische Separatisten, sondern auch in Richtung deutscher Rechtsradikaler belegen sollen. „Es reicht Putin nicht, Bomben an den Außengrenzen der EU zu werfen, er will in unser Herz vordringen“, warnt Vazquez. Hermann Tertsch von der spanischen Vox spricht davon, Putin sei offenbar „an der Förderung eines Staatsstreiches beteiligt“ gewesen.