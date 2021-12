Sachsen : Pyrotechnik und Schafsköpfe vor Abgeordneten-Büro

Leipzig Erneut ist das Büro der Linken-Landtagsabgeordneten Juliane Nagel Ziel von Angriffen. Im Jahr 2017 gab es einen Einschussloch in der Schaufensterscheibe ihres Büros. Nun haben Unbekannte abgetrennte Schafsköpfe platziert.

Am Montagabend waren mehrere Fenster einer Leipziger Ditib-Moschee beschädigt worden. Ein Polizeisprecher hatte in der Nacht zum Dienstag gesagt, die Moschee sei im Zusammenhang mit einem Aufzug von etwa 100 vermummten Menschen beschädigt worden, die die Polizei als linksmotivierte Gruppe einordne. Diese Angaben bestätigte eine Sprecherin am Dienstag nicht. Heute erklärte die Polizei, eine mögliche politische Motivation für die Ausschreitungen werde noch geprüft. Es sei nicht auszuschließen, dass das Gebäude angegriffen wurde, weil es eine Ditib-Moschee sei. Hinweise auf einen gezielten Angriff auf das Gotteshaus lägen aber nicht vor, weil über eine längere Strecke Beschädigungen begangen worden seien.

Nach Nagels Angaben seien jüngst drei junge Männer in ihrem Büro erschienen. Sie hätten gedroht, „dass etwas passiert, wenn wir uns nicht eindeutig positionieren zu dem Anschlag auf die Ditib-Moschee", sagte Nagel. Daher sei der Angriff auf ihr Büro als „Vergeltungsschlag" zu lesen, der jedoch fehllaufe. Sie wolle mit der Gemeinde in Kontakt treten und rief die linke Szene im Leipziger Osten auf, das Gespräch zu suchen und Spenden zu sammeln. „Wir lehnen solche Anschläge auf Gebetshäuser insbesondere von Muslimen, von migrantischen Menschen hier in Leipzig, in Sachsen ab", so Nagel.