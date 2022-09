Parade : Queer-Beauftragter fordert Schutz von Europride in Serbien

Die Europride sollte in diesem Jahr erstmals in Südosteuropa stattfinden. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Berlin Die Europride sollte erstmals in Südosteuropa stattfinden. Doch dann sagte Belgrad die Parade ab. Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung spricht von einem „fatalen Signal“ - und appelliert an Vucic.

Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, hat an Serbien appelliert, die für Samstag geplante Europride-Parade in der Hauptstadt Belgrad stattfinden zu lassen und entsprechend zu schützen. „Ganz Europa schaut gerade auf Serbien. Menschen aus vielen Ländern Europas werden in Belgrad zu Gast sein“, schrieb der Grünen-Politiker in einem Brief an Präsident Aleksandar Vucic und Premierministerin Ana Brnabic.