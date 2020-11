Tausende Teilnehmer erwartet : „Querdenken“-Demo in Leipzig

Leipzig Das wird eine schwere Aufgabe für die Polizei in Leipzig: 27 Demonstrationen an einem Tag, Zehntausende Menschen unterschiedlicher Lager und Positionen, Rechts- und Linksextreme - einige möglicherweise gewaltbereit.

„Wir betrachten mit Sorge die Zahl der Personen, die die Pandemie leugnen, verharmlosen und Schutzmaßnahmen ablehnen“, heißt es in einer Mitteilung des Kirchenbezirks Leipzig. Daher soll am Samstag bei ökumenischen Gottesdiensten in Leipzig ein Zeichen für Verantwortung, Respekt, Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Pandemie gesetzt werden. In der Propsteikirche, der Thomaskirche und der Nikolaikirche gibt es Andachten mit Gebet für den Frieden in der Stadt sowie die von der Covid-19-Erkrankung betroffenen Menschen und ihre Angehörigen.