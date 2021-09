Querdenker : Radikalisierung mit Ansage

Meinung Querdenker gehen gegen Impfwillige und Impfzentren vor, rasten aus, wenn sie zur Einhaltung der Maskenpflicht angehalten werden. Das betrifft natürlich nicht alle, die eine andere Meinung zur Corona-Politik haben. Aber die Radikalisierung war lange angelegt.

Die ersten Querdenker-Demonstrationen schienen noch Ausdruck einer auch in Krisenzeiten lebendigen Demokratie zu sein. Mag die Plausibilität von wissenschaftlichen Empfehlungen und politischen Entwürfen auch noch so schlüssig sein, es ist und bleibt Ausdruck der Demokratie, dass es unterschiedliche Meinungen dazu geben kann, darf und muss. Gerichte haben deshalb auch immer wieder den Querdenkern die Straßen und Plätze der Republik für ihre Meinungsbekundung geöffnet.

Wenn die Querdenker nun weniger, aber wenige von ihnen radikaler werden, mag das auch damit zusammenhängen. Ein anderer Grund liegt in der frühen Neigung vieler Querdenker, für sich die Freiheit einer anderen Meinung zu beanspruchen, diese anderen aber abzusprechen. Deshalb waren Querdenken-Kundgebungen auch oft mit martialischen Ankündigungen von Umsturz und Machtübernahme verbunden. Damit war der Kern der späteren Radikalisierung bereits sehr früh Teil der Bewegung.

Ein anderer Grund für die Entwicklung liegt in der innerlichen Radikalisierung der Gedanken. Statt stets offen für neue Erkenntnisse, Bewertungen und Forschungsfortschritte zu sein, waren viele Querdenker festgelegt auf zwei Grundannahmen. Erstens: Die Pandemie gibt es eigentlich gar nicht, sie ist nur aufgebauscht. Zweitens: Die Impfungen sind nicht nur überflüssig, sondern gefährlich. In den folgenden Monaten waren die Funktionsweisen von dynamisch sich entwickelnden Verschwörungsmythen in Zeitlupe mitzuverfolgen: Wie immer mehr die Welt der realen Fakten ausblendeten und Zuflucht zur Scharlatanerie der Weltverschwörer nahmen: Auf diese Weise glaubten viele sogar, dass alle Geimpften bis Mitte September tot sein würden.