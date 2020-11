Thüringens Ministerpräsident : Ramelow fühlt sich von „Querdenken“ bedroht

Erfurt Bodo Ramelows Adresse soll unter Corona-Gegnern bekannt und eine Grabkerze vor seinem Wohnhaus abgestellt worden sein. Der Linken-Politiker lässt eine Anzeige prüfen.

„Ja, ich fühle mich auch bedroht“, sagte der Regierungschef am Rande einer Messe für Produkte zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Der Vorfall mache ihn außerdem traurig, weil in dem Mehrfamilienhaus auch eine Familie mit kleinen Kindern wohne. „Jetzt lernen wir, dass die Privatsphäre von politisch Verantwortlichen nicht mehr geachtet wird.“ Sein Name stehe nicht an dem Wohnhaus. Seiner Ansicht nach wolle „Querdenken“ Angst machen, sagte Ramelow.