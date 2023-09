Kontaktgruppen-Treffen in Ramstein Westen wechselt zu langfristiger Ukraine-Sicherheit

Mögen die beiden Bürgermeister Vitali Klitschko und Kai Wegner auch gerade eine Städtepartnerschaft zwischen Kiew und Berlin unter Dach und Fach gebracht haben, die größere Freude löst in der Ukraine der Name einer anderen deutschen Kommune aus: Ramstein im rheinland-pfälzischen Landkreis Kaiserslautern bedeutet regelmäßig neue Zuversicht über die Lieferung dringend benötigter Waffen. Auf dem gleichnamigen US-Luftwaffenstützpunkt kamen auch an diesem Dienstag wieder die Vertretern von über 50 Staaten in der Ukraine-Kontakt-Gruppe zusammen, um die Unterstützung des von Russland überfallenen Landes zu koordinieren.