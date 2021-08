Demonstrationsverbot : Rangeleien zwischen Protestierenden und Polizei in Berlin

Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen laufen die Bismarckstraße entlang. Mehrere Demonstrationen der in Berlin bleiben am Sonntag verboten. Foto: Fabian Sommer/dpa

Berlin Die Polizei in Berlin hat mehrere „Querdenker“-Demonstrationen verboten. Hunderte von Menschen versammeln sich stattdessen im Westen der Stadt. Es hat bereits Festnahmen gegeben.

Nach dem Verbot mehrerer Demonstrationen auch aus der „Querdenker“-Szene in Berlin haben sich im Umfeld des Olympischen Platzes in Charlottenburg Hunderte von Menschen versammelt.

Dabei ist es zu Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und der Polizei gekommen. Nach Polizeiangaben gab es Versuche, Absperrungen zu durchbrechen. „Hierbei musste in einzelnen Fällen körperliche Gewalt angewendet werden“, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Vereinzelt habe es Festnahmen gegeben. Die Ansammlung mit nach Polizeiangaben rund 2000 Menschen sei als verbotene Ersatzveranstaltung zu werten.

Eine Reihe anderer Veranstaltungen, die sich ihrem Titel zufolge teils ebenfalls gegen die Politik in der Corona-Pandemie richten, können dagegen stattfinden. So war am Olympischen Platz ein Autokorso geplant. Autokorsos hätten ein anderes Hygienekonzept, sagte die Polizeisprecherin. Dorthin waren am Vormittag aber auch Menschen zu Fuß hingeströmt.