Union will Ausschluss einleiten : Für Maaßen tickt jetzt die Uhr in der CDU

Der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen kann die Vorwürfe aus der CDU gegen ihn nicht nachvollziehen. Foto: dpa/Martin Schutt

Analyse Berlin Die Union will am Montag Nägel mit Köpfen machen. Dann soll der Rauswurf von Hans-Georg Maaßen eingeleitet werden. Man ist sich sicher, den richtigen Weg zu beschreiten. Und auch die „Werte Union“ nimmt der CDU-Bundesvorstand ins Visier.

Die Uhr tickt. Auf der Tagesordnung für die Sitzung des CDU-Bundesvorstands am kommenden Montag liest man unter Punkt 6: „Antrag auf Ausschluss von Herrn Dr. Hans-Georg Maaßen aus der CDU (…)“. Und noch ein Beschluss wird angekündigt, nämlich „den vorläufigen Ausschluss von der Ausübung seiner Mitgliedsrechte (…)“. Möglich macht das Paragraf 11 des CDU-Statuts. Soweit die Formalien. Doch ist das Vorgehen auch das richtige? In der Unionsführung ist man davon überzeugt.

Maaßen hatte ein Ultimatum zum freiwilligen Austritt verstreichen lassen. Zum aktuellen Stand der Dinge wollte sich niemand aus der Union einlassen. Man schweigt derzeit lieber. „Die CDU wird sich erst Montag nach den Gremiensitzungen wieder zu dem Sachverhalt äußern“, hieß es auf Nachfrage aus der Parteizentrale. In Berlin finden die Wahlen zum Abgeordnetenhaus statt, die CDU führt in den Umfragen, eine weitere Maaßen-Debatte kurz vor dem Urnengang wäre ein erhebliches Störgeräusch, das man unbedingt vermeiden will.

Den Stein ins Rollen brachte ein Tweet des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten, in dem er behauptet hatte, Stoßrichtung der „treibenden Kräfte im politischen-medialen Raum“ sei ein „eliminatorischer Rassismus gegen Weiße“. In einem Interview sprach das Mitglied im CDU-Landesverband Thüringen zudem von einer „rot-grünen Rassenlehre“. Das waren die berühmten Tropfen, die aus Sicht der Union das Fass zum Überlaufen brachten.

Maaßen habe sich „fortschreitend radikalisiert“, er eskaliere, scheue sich auch nicht vor „antisemitischen Einlassungen“ auf entsprechenden Plattformen, so die Vorwürfe aus der CDU-Führung. Ein konstruktiver Dialog sei nicht mehr möglich. Damit agiere er „parteischädigend“, schon jetzt habe der 60-jährige „großen Schaden angerichtet“, wenn man alles in der Summe bewerte, hieß es. Maaßen selbst ließ in einem Interview wissen: „Ich sehe nicht, dass ich mir habe etwas zuschulden kommen lassen und dass die Voraussetzungen für einen Parteiausschluss gegeben sind.“ Keiner im Bundespräsidium nehme die Vorwürfe gegen ihn doch „wirklich ernst“. Das Präsidium hatte allerdings einstimmig das Vorgehen gegen Maaßen beschlossen.

Unions-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei meinte Mitte der Woche, dass Ausschlussverfahren werde am Montag auf den Weg gebracht. „Dann werden unabhängige Parteigerichte darüber zu befinden haben“, sagte Frei. „Dann ist der Vorstand nicht mehr in der Lage, das Verfahren zu beherrschen.“ Denn gefordert sind anschließend Kreis- und Landesparteigericht, womöglich noch das Bundesparteigericht. Und der Fall könnte auch zivilgerichtlich eine Rolle spielen, wie man in der Union bereits ahnt. Er sei jedoch überzeugt, ergänzte Frei, dass man den Weg „bis zum Ende“ gehen müsse. Schließlich handele es sich nicht um ein Parteimitglied, das etwa Beschlüsse ablehne oder sich kritisch äußere. „Bei Maaßen ist die Sache glasklar“, befand der Parlamentsgeschäftsführer.

Nicht ganz so eindeutig ist es allerdings, wie die CDU weiter mit der „Werte Union“ umgehen will, die Maaßen demonstrativ zu ihrem Vorsitzenden gewählt hatte. Zu der Gruppierung, die keine Parteigliederung ist, also nicht zur CDU gehört und die vorgibt, rund 4000 Mitglieder zu haben, soll der Vorstand ebenso einen Beschluss fällen. Die Parteiführung hatte bereits erklärt, CDU-Mitglieder könnten nicht auch Mitglieder der „Werte Union“ sein. Man solle die rechtskonservative Vereinigung verlassen. Wobei keiner wirklich weiß, wer überhaupt dazu gehört.

Nun gibt es Forderungen nach einem Unvereinbarkeitsbeschluss, was in der CDU-Spitze aber eher als problematisch angesehen wird. Entscheiden darüber müsste ein Parteitag. .„Ich wäre sehr vorsichtig mit solchen Dingen“, warnte Frei. Zumal es bislang nur zwei derartige Beschlüsse gibt: Man darf sich als CDU-Mitglied nicht für eine konkurrierende Partei engagieren und man darf nicht bei Scientology sein. Das gilt seit 1991.

(has)