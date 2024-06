Kriminalität Razzia bei muslimischem Verein in Braunschweig und Berlin

Polizei und Staatsanwaltschaft haben Morgen Räume der Deutschsprachigen Muslimischen Gemeinschaft (DMG) in Braunschweig und weitere Objekte in Berlin durchsucht. Insgesamt wurden acht Objekte durchsucht, wie ein Sprecher des niedersächsischen Innenministeriums sagte. In Berlin ging es nach dpa-Informationen zunächst um zwei private Wohnungen.