Extremismus Razzia gegen Hamas-Unterstützergruppe in Duisburg

Duisburg · Wegen der mutmaßlichen Unterstützung der islamistischen Terrororganisation Hamas sind Polizei und NRW-Innenministerium gegen die Gruppierung Palästina Solidarität Duisburg vorgegangen. Einsatzkräfte durchsuchten am Morgen in Duisburg vier Objekte, die mit der Gruppierung in Verbindung stehen, wie das Ministerium mitteilte.

16.05.2024 , 07:21 Uhr

Die Polizei ist gegen die Gruppierung Palästina Solidarität Duisburg vorgegangen (Symbolbild). Foto: Lino Mirgeler/dpa

Die Gruppierung ist heute vom NRW-Innenministerium verboten worden. Mehr zum Thema lesen Sie hier in Kürze. © dpa-infocom, dpa:240516-99-51349/2

(dpa)