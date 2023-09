Kritik des EU-Rechnungshofes Bei Europas Weinbau viel Luft nach oben

Was in Deutschland speziell falsch läuft, geht aus den Untersuchungen nicht hervor. Denn von den EU-Geldern nehmen deutsche Winzer ungleich weniger in Anspruch als ihre Kollegen in anderen Weinanbauländern. In der zurückliegenden Förderperiode gingen etwa 1,6 Milliarden nach Italien, 1,4 Milliarden nach Frankreich und knapp eine Milliarde nach Spanien, aber weniger als 200 Millionen nach Deutschland. Vor Ort sahen sich die Rechnungsprüfer daher vor allem dort um. Und so ermittelten sie, dass etwa in Frankreich 20 Prozent aller eingesetzten Pilzvernichtungsmittel im Weinbau eingesetzt wurden, obwohl die Flache nur drei Prozent betrug.