Finanzen : Rechnungshof sieht Bundesfinanzen in „kritischem Zustand“

Rechnungshof sieht Bundesfinanzen in „kritischem Zustand“

Das Gebäude des Bundesrechnungshofs in Bonn. Foto: picture alliance / dpa

Berlin Deutliche Worte vom Bundesrechnungshof zu den Staatsfinanzen: „Der Bund hat seinen finanziellen Spielraum damit ausgereizt.“ Helfen könne nur eine klare Konsolidisierung, so die Fachleute.

Der Schuldenberg drohe bis Ende 2022 auf nahezu 1,5 Billionen Euro anzusteigen, heißt es in einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Analyse, die der Rechnungshof am Mittwoch an den Bundestag schickte. „Der Bund hat seinen finanziellen Spielraum damit ausgereizt.“ Zur Konsolidierung werde es nicht ausreichen, abzuwarten und auf wirtschaftlich bessere Zeiten zu hoffen. Das habe zwar nach der Finanzkrise funktioniert, werde sich angesichts der Herausforderungen wie Klimawandel und Digitalisierung aber nicht wiederholen.