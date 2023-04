Finanzen Rechnungsprüfer rügen Millionenverschwendungen beim Bund

Auch im Sozialbereich haben die Rechnungsprüfer mehrere Beanstandungen. So fördere der Bund den Ausbau der Ganztagsbetreuung teilweise am Bedarf vorbei. Der Verteilungsschlüssel der Finanzhilfen ignoriere, dass in fünf Bundesländern die Zahl der Grundschulkinder in den nächsten Jahren voraussichtlich sinken werde. Das Familienministerium gehe derzeit von 185.000 Plätzen zu viel aus. Eine Anpassung würde laut Rechnungshof bis zu 700 Millionen Euro einsparen.