Thüringen Rechter Aufmarsch als Drohung gegen Prinzen-Frontmann

Erst in dieser Woche war bekannt geworden, dass Krumbiegel vor seiner Lesung am Abend zuvor in Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern schwer bedroht worden war. Nach bösen Kommentaren in sozialen Medien wollten die Veranstalter die Lesung am Freitagabend aus Angst vor Übergriffen schon absagen.