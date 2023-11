Kriminalität Reformvorschlag für Gesetz gegen Kinderpornografie

Damit will Buschmann eine seit Juli 2021 geltende Strafverschärfung zurücknehmen, die sich aus seiner Sicht in der Praxis nicht bewährt hat. Das soll auch Fällen Rechnung tragen, in denen Menschen ungewollt in den Besitz von Missbrauchsdarstellungen gekommen sind. Auch bei „jugendlichen Täterinnen und Tätern, die aus einem für den jugendlichen Entwicklungsstand typischen Antrieb wie Unbedarftheit, Neugier, Abenteuerlust oder Imponierstreben gehandelt haben“, soll nach der erneuten Reform die geringere Mindeststrafe gelten können.