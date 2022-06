Ukraine-Krieg : Regierung bleibt vage beim Zeitpunkt von Waffenlieferungen

Berlin Die verspäteten deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine sorgen für Unmut. Kiew machte zuletzt immer wieder Druck. Doch Berlin bleibt angesichts der Zeitpläne zurückhaltend.

Aus organisatorischen Gründen und wegen Sicherheitsfragen sei es heikel, über Zeitpläne zu sprechen, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag in Berlin. Die Bundesregierung habe die Lieferung schwerer Waffen zugesagt, betonte er. „Da laufen jetzt die Vorbereitung auf Hochtouren, dass das gehen kann. Aber sowas passiert nicht von heute auf morgen.“

Ukrainische Soldaten würden derzeit in Deutschland an Waffen wie der Panzerhaubitze 2000 ausgebildet, sagte Hebestreit. „Insofern ist es sinnvoll, dass auch die Waffen, an denen sie ausgebildet werden, in Deutschland sind.“