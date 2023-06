Nationale Sicherheitsstrategie Die Sicherheit wird in Deutschland neu gedacht

Auch finanzpolitische Erwägungen spielen in dem Papier eine Rolle. In der neuen Sicherheitsstrategie formuliert die Bundesregierung das Ziel, das Zwei-Prozent-Ziel der Nato „im mehrjährigen Durchschnitt“ zu erreichen. Diese Formulierung bedeute, dass das Nato-interne Ziel, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung eines Landes in die Verteidigung zu investieren, jeweils im mehrjährigen Mittel erreicht werden solle, nicht aber zwingend in jedem einzelnen Bundeshaushalt, erläutert Lindner. „Tatsächlich streben wir in der Finanzplanung an, bereits ab dem nächsten Jahr das Zwei-Prozent-Ziel zu erreichen“, sagt der Finanzminister dann fast noch nebenbei, der gerade unter Hochdruck den Haushalt für 2023 mit den Ministerien verhandelt. Dies geschehe allerdings nicht allein durch eine Aufstockung des Verteidigungsetats: Eingerechnet würden auch die Ausgaben aus dem 100 Milliarden Euro umfassenden Sondervermögen für die Bundeswehr.