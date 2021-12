Letzte Regierungspressekonferenz mit Steffen Seibert : Schmeicheln und Mahnung zum Abschied

Analyse Berlin Mehr als 1000 Mal hat Regierungssprecher Steffen Seibert vor der blauen Wand der Bundespressekonferenz die Fragen der Journalisten beantwortet. Mit dem Regierungswechsel endet auch seine Amtszeit. Zum Schluss verrät er, was es mit seinem grimmigen Blick auf sich hat - und wird noch einen Appell los.

Am diesem Montag ist er zum 1165. Mal in der Bundespressekonferenz zu Gast. Stolze 1058 Mal davon alleine in der Regierungspressekonferenz. Elf Mal saß er neben der Bundeskanzlerin auf dem Podium, 96 Mal kam er zu Briefings etwa vor internationalen Gipfeln. Jeder einzelne Auftritt will vorbereitet sein. An den Vormittagen vor den Regierungspressekonferenzen, die unter Journalisten kurz nur RegPKs genannt werden, grabe er sich in Themen ein, verrät Seibert bei anderer Gelegenheit. Der dicke Unterlagenstapel ist ein Zeugnis davon.