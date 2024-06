Extremismus „Reichsbürger“-Gruppe: Razzia gegen mutmaßliche Unterstützer

Die Verdächtigen wurden nicht in Untersuchungshaft genommen. Ob sie sich zu den Vorwürfen äußern, war zunächst nicht bekannt. Die Durchsuchungen unter anderem von Wohnungen und Fahrzeugen zogen sich über mehrere Stunden hin und dauerten am Mittag noch an. Nach dpa-Informationen fanden sie in Rinteln an der Weser, Dannenberg (Elbe), Wahrenholz im Landkreis Gifhorn sowie Allstedt in Sachsen-Anhalt statt. Zuerst hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.