Sachsen-Anhalt-Wahl : Das Bollwerk von Wittenberg

Reiner Haseloff im Plenarsaal des Landtages bei einer Rede im November vergangenen Jahres. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Berlin/Magdeburg Reiner Haseloff ist zur Landtagswahl der beliebteste Politiker Sachsen-Anhalts. Das liegt nicht nur am Amtsbonus in der Corona-Krise. Er positionierte sich auch wiederholt gegen die Bundespolitik. Reicht das im Kampf gegen die AfD?

Dieser 6. Juni 2021 hätte für Gabriele Haseloff und ihren Mann Reiner ein entspannter Familiensonntag werden können. Mit einem kleinen Ausflug zu Söhnen und Enkeln und einem wohligen Blick auf einen um die Wiederwahl zitternden Ministerpräsidenten Holger Stahlknecht. So war es noch vor gut einem Jahr geplant. Doch dann kam Corona, machte Ministerpräsident Haseloff die Krise zur Chefsache und es zu seiner Ehrensache, mitten in der Flut die Pferde nicht zu wechseln. Und deshalb steht der 67-Jährige selbst unter Spannung, ob es mit dem Wählervotum für fünf weitere Jahre an der Spitze Sachsen-Anhalts klappt.

Ein bisschen Familiensonntag ist es nun doch geworden. Auf Großplakaten sind Gabriele und Reiner abgebildet. Sie schauen sich darauf geradezu verliebt an. Dazu die Schlagzeile „Aus Liebe zu unserer Heimat“. 1976 war es, als sie heirateten. Und 1976 war es auch, als Haseloff in die CDU der DDR eintrat. Blockflöten wurden damals die Christdemokraten genannt, weil sie der herrschenden SED nicht den Rang ablaufen, sondern nur im Parteienblock „gewählt“ werden konnten. Bis zuletzt folgte die DDR damit ihrem sowjetisch geschulten Lehrmeister Walter Ulbricht, wonach es „demokratisch aussehen“ solle, die Kommunisten aber alles in der Hand behalten müssten.

Politisch tätig wurde der promovierte Physiker Haseloff erst nach der Wende, vollzog den allmählichen Aufstieg von der Kommunalpolitik zum Staatssekretär und schließlich zum Wirtschaftsminister, bis er 2011 Ministerpräsident wurde. Er weiß aus eigenem Erleben, wie es sich gerade für Armin Laschet anfühlt: Neben einer amtierenden Regierungschefin für die Nachfolge zu kandidieren, ohne deren Amtsbonus nutzen zu können.

Und wo steht er? Ist er im Grunde ein Linker in der CDU, wie sein anfängliches Eintreten für mehr Migration vermuten lässt? Seinerzeit blutete Sachsen-Anhalt regelrecht aus. Jeder fünfte Einwohner suchte in anderen Bundesländern sein Glück, der Fachkräftemangel nahm bedrohliche Ausmaße an und Haseloff sah Migranten als willkommene Lösung - auch für die unterversorgte Infrastruktur auf dem Land.

Doch im Zweifel ist Haseloff weder rechts noch links, sondern bei den Leuten. Er gehörte zu den ersten, die in der Migrationskrise für eine Obergrenze stritten, mochte er sich damit auch noch so sehr gegen die Linie der Kanzlerin aus dem Osten positionieren. Und er gehörte zu den Skeptikern der strikten Corona-Vorgaben. Damit ist er das personifizierte Lebensgefühl der Sachsen-Anhalter, die schon zu DDR-Zeiten allem misstrauten, was in Ostberlin vorgegeben wurde und das nach dem Wiedererstehen ihres Bundeslandes auf die Bundeshauptstadt übertrugen.

Haseloff entspricht dem sogar noch eine Stufe weiter. Seine Staatskanzlei liegt zwar in der 240.000-Einwohner-Stadt Magdeburg. Doch so oft es eben geht, ist er in seiner 45.000 Einwohner zählenden Heimatstadt Wittenberg. Wenn er darüber erzählt, kann er leicht leidenschaftlich werden. Auch über die familiäre Verwurzelung. Die Haseloffs gehörten schon zum städtischen Inventar, bevor Martin Luther seine Thesen an die Türe der Stadtkirche hämmerte.

Vielleicht ist es das, was den verhinderten Politpensionär zum beliebtesten Wahlkämpfer des Landes gemacht hat - zusammen mit seinem Naturell, die Dinge nur so lange geräuscharm zu administrieren, bis ihm das Bauchgefühl ein spektakuläres Durchgreifen anrät. Wie im vergangenen Herbst, als ihm die kunstvoll geformte, und deshalb auch um so schwieriger zu handhabende erste Kenia-Koalition auf deutschem Boden zu entgleiten schien. Die Koalitionäre CDU, SPD und Grüne zerstritten sich über den Rundfunkbeitrag. Der designierte Kronprinz Stahlknecht spekulierte öffentlich über einen Bruch des Bündnisses und eine Minderheitsregierung, die natürlich auch von der Duldung durch die AfD abhängig geworden wäre. Das „Magdeburger Modell“ andersherum. Ab 1994 hatte die SPD ihre Regierung von der PDS dulden lassen. Nun macht die AfD der CDU genau dieses Angebot von rechts.

Doch Haseloff griff durch, hielt die Koalition zusammen und feuerte Stahlknecht als Innenminister. Die Zweifel am strikten Nein seiner CDU zu allen Kooperationen mit der AfD wurde er jedoch nicht los. Stahlknecht kandidiert wieder für den Landtag, auch die beiden Faktionsvize, die in einem Papier ein Tabu brachen und mit CDU und AfD Soziales mit Nationalem versöhnen wollten, stehen auf den Plätzen drei und vier der Landesliste. Selbst in seinem eigenen Wahlkreis - erstmals direkt in Wittenberg - bleibt Haseloff nicht verschont. Den hat zuvor stets Frank Scheurell für die CDU geholt. Möglicherweise aus Frust über den CDU-Kurs trat er nicht wieder an. Nun hat es Direktkandidat Haseloff als dessen Nachfolger mit dessen Bruder zu tun, der für die AfD ins Rennen geht und bei den Kommunalwahlen bereits vorne lag.