Vorgaben für Reisende : Knapp zwei Millionen Einreisemeldungen noch auf Papier

Reisende am Flughafen Hamburg. (Archiv) Foto: dpa/Markus Scholz

Berlin Urlaubsrückkehrer und andere Reisende müssen sich bei der Einreise nach Deutschland anmelden, digital oder auf dem Postweg. Die FDP kritisiert angesichts neuer Zahlen, dass es mit der Digitalisierung nicht weit her ist.

Wer aus einem anderen Land nach Deutschland einreisen will, muss die Gesundheitsbehörden darüber mit einer sogenannten Einreiseanmeldung informieren. Obwohl dies üblicherweise digital erfolgt, hat die Post seit September knapp zwei Millionen solcher Anmeldungen in Papierform bearbeiten müssen. Das hat eine Kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion bei der Bundesregierung ergeben. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, scannte die Post 1,82 Millionen Ausstiegskarten in Papierform ein und stelle sie den zuständigen Behörden zur Verfügung. Seit November steht der digitale Weg zur Verfügung. Seitdem waren es 1,1 Millionen anaolge Karten. Zum Vergleich: Die Behörden zählten seit November 7,5 Millionen digitale Einreiseanmeldungen.