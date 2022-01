Jahresstatistik : Rekord: Rüstungsexporte für mehr als neun Milliarden Euro

Berlin Die Rüstungsexporte der ehemaligen Bundesregierung stellten 2021 alle früheren Ausgaben in den Schatten. Vor allem ein Land, das wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik steht, profitierte davon.

Von der Gesamtsumme gehen 9,04 Milliarden Euro auf Genehmigungen der alten Bundesregierung von Union und SPD zurück. Die neue Bundesregierung von SPD, Grünen und FDP erlaubte in den ersten drei Wochen nach ihrer Amtsübernahme am 8. Dezember dagegen nur Ausfuhren für 309 Millionen Euro. Das geht aus der vorläufigen Jahresstatistik hervor, die das Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag veröffentlichte.