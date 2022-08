Arbeit : Rente mit 70 - Qual bis ins hohe Alter oder alternativlos?

Berlin Die Menschen werden immer älter und die Rentenkassen immer überschaubarer: Ist Arbeiten bis 70 die einzige Möglichkeit, um das Rentensystem vor dem Kollaps zu bewahren? Eine Analyse.

Wie ist die Ausgangslage?

In Deutschland soll das Alter für den Beginn der Rente schrittweise von 65 auf 67 Jahre steigen. Für jene, die 1964 aufwärts geboren wurden, gilt künftig definitiv eine Regelaltersgrenze von 67 Jahren. Eine weitere Anhebung ist bislang aber nicht vorgesehen. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) lehnt ein höheres Alter klar ab. „Wir haben in der Koalition vereinbart, dass wir das gesetzliche Renteneintrittsalter nicht erhöhen. Und daran wird sich nichts ändern“, hatte er erst vor wenigen Wochen dazu klargestellt. Er halte die Diskussion über eine Rente mit 70 für eine „Phantomdebatte“.

Was sagen Wirtschaftsexperten?

Ist Arbeiten bis 70 also alternativlos?

„Keinesfalls“, sagt Sebastian Klüsener, Forschungsdirektor am Institut für Bevölkerungsforschung (BIB). Zwar stellt er grundsätzlich fest: „Länger leben bedeutet generell, dass wir auch länger arbeiten werden.“ Daraus könne aber kein Automatismus Richtung Rente mit 70 abgeleitet werden, sagt Klüsener der dpa. „Eine pauschale Anhebung in ein derart hohes Alter ist keine optimale Lösung.“

Der Experte sieht noch Potenzial an anderer Stelle, etwa bei der Erwerbsbeteiligung von Frauen, die aktuell noch häufig in Teilzeit arbeiten würden. Insgesamt empfiehlt er ein flexibleres System. „Generell wäre es gut, wenn der Arbeitsmarkt so ausgestaltet wäre, dass ältere Personen ihre Erwerbstätigkeit relativ flexibel an ihre private und gesundheitliche Situation anpassen können.“