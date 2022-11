Altersversorgung : Rentenversicherung steht finanziell besser da als gedacht

Würzburg Kriegsfolgen, Energiekrise, Rezession - Unsicherheit und Sorgen dominieren die Prognosen für viele Bevölkerungsgruppen in Deutschland. Doch für eine große Gruppe gibt es vorerst recht gute Aussichten.

Trotz erwarteter Rezession in Deutschland fallen die finanziellen Prognosen für die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in den kommenden Jahren zunächst positiv aus. Die Deutsche Rentenversicherung Bund bekräftigte am Mittwoch in Würzburg, dass die Renten im kommenden Jahr um rund 3,5 Prozent in West- und um mehr als 4 Prozent in Ostdeutschland steigen dürften. „Wir haben einfach eine Rekordbeschäftigung“, sagte Präsidentin Gundula Roßbach. Roßbach betonte, dass die Steigerung der Einnahmen durch Pflichtbeiträge aus Beschäftigung mit plus 5,4 Prozent in diesem Jahr besonders deutlich ausgefallen sei.