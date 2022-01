Die Grünen haben eine neue Doppelspitze : „Wir sind die Unbeugsamen“

Vorgänger und Nachfolger: Die scheidenden Grünen-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck im Gespräch mit dem neuen Co-Vorsitzenden Omid Nouripour beim Parteitag im Berlin. Foto: AFP/JOHN MACDOUGALL

Die Grünen wählen die Parteilinke Ricarda Lang und den Außenpolitiker Omid Nouripour zu den neuen Vorsitzenden. Die neue Doppelspitze führt eine Partei in Regierungsverantwortung und muss gewachsene Erwartungen schultern

Kein Radrennen an diesem Tag im Velodrom. Keine Runden an der anaeroben Schwelle. Aber doch ein Debattenrennen. An der grünen Satzungsschwelle. Noch ist Omid Nouripour nicht im Saal. Wo ist der Kandidat nur? Auch Ricarda Lang, die mit Nouripour für die neue Grünen-Doppelspitze kandidiert, fehlt. Sie ist Corona-krank. Um 13.16 Uhr ist Nouripour, bislang einfaches Parteimitglied, dann an jenem Ort, an dem er rund vier Stunden später zum neuen Grünen-Co-Vorsitzenden gewählt werden wird. Velodrom, Berlin-Friedrichshain, normalerweise Platz für 12 000 Zuschauer. An diesem Samstag sind nur rund 300 Personen zugelassen. Annalena Baerbock ist da schon seit Stunden in der Halle. Noch ist die Außenministerin auch zugleich noch Co-Vorsitzende der Grünen, ebenso Robert Habeck. Sie kennen ihre Partei und ihre Leidenschaft, lange und ausgiebig zu diskutieren. Änderungsanträge bei Parteitagen gehören zu den Grünen wie die Sonnenblume zum Parteiemblem. Zuletzt hatten selbst größte Antragsprofis bei den Grünen den Überblick verloren, als einzelne Delegierte oder Kreisverbände beim Wahlparteitag im vergangenen Jahr unglaubliche 3500 Änderungsanträge eingereicht hatten. Das ist auch der Fluch des Erfolgs. Rund 125 000 Mitglieder, auf die die Grünen mittlerweile gewachsen sind, reichen einfach mehr Änderungsanträge ein als noch 20 000 Mitglieder aus den Anfangsjahren der Partei. Wenn der Grüne debattiert, dann gründlich.

Also ran an die Satzung und rein in die Debatte. Baerbock steht am Rednerpult und ruft den Delegierten dieses digitalen Parteitages in deren Wohn- und Arbeitszimmern zu: „Robert und ich könnten sagen, so, wir gehen jetzt.“ Aber so einfach wollen es sich die scheidenden Vorsitzenden, die formal noch 14 Tage Parteichefs sind, nicht machen. Ringen, Streiten, Lachen, Weinen, Tanzen – so seien doch die Grünen, sagt Baerbock. Die Außenministerin ahnt: „Meine Güte, wir stehen vor einer Regierungszeit, da wird es richtig heftige Debatten geben.“ Etwa über Krieg und Frieden, wo Russland und Ukraine gerade auf einem extrem schmalen Grat ihrer Nachbarschaft balancieren. Am Ende steht eine Niederlage für den Bundesvorstand – allerdings mit lachendem Auge. Künftig liegt die Latte für Anträge an den Parteitag höher: 50 Mitglieder statt bisher 20 Grüne müssen sich finden, um ihr Anliegen auf die Tagesordnung eines Parteitages zu bringen. Für Debatten bis tief in die Nacht reicht das noch immer.

Aber jetzt ist mitten am Tag. Wahltag. Gleich wählen die Grünen eine neue Parteispitze. Baerbock kommt auf Nouripour zu. Klapps auf die Schulter, kurze Umarmung. Du machst das! Habeck kommt auch dazu. Klar, Du packst das! Nouripour zeigt sein Handy. Auf der Rückseite ein Aufkleber, ein stilisierter Adler, Vereinssymbol von Eintracht Frankfurt. Nouripour ist Eintracht-Fan. Der Eintracht-Adler soll ihn tragen, er soll ihm Flügel geben. Der Außenpolitiker braucht künftig das Mannschaftsspiel ganz besonders. Er ist bald Cheftrainer der Grünen – gemeinsam mit der Parteilinken Lang. Die Mannschaft spielt jetzt auch international. Über ihre Minister in der Bundesregierung. Vorher noch die Verabschiedung des langjährigen Politischen Bundesgeschäftsführers Michael Kellner. Er geht und sagt: „Es war mein Traumjob.“ Jetzt ist Kellner Parlamentarischer Staatssekretär bei Habeck. Dann kommt Nouripour. Wie lange er an seiner Rede gearbeitet habe? „Ich bin noch nicht fertig“, sagt der Außenpolitiker, da läuft der Parteitag schon lange.