Erfurt : Richter nennt Angriff auf Jungen in Tram „menschenfeindlich“

Erfurt Die Videos der Tat haben Ende April deutschlandweit für Aufregung und Entsetzen gesorgt. Ein Mann beleidigt einen Jugendlichen in einer Erfurter Straßenbahn rassistisch, schlägt und tritt ihn mehrfach.

Aufgrund der vielfältigen Beweise und Zeugen sowie der Einlassung des Angeklagten wird es in dem Prozess weniger um den Tatvorwurf an sich als um das Strafmaß gehen. Dafür werden am zweiten Prozesstag am Freitag etwa Zeugen aus der Straßenbahn angehört. Auch der mittlerweile 18-Jährige, der dem Angriff ausgesetzt war, soll befragt werden. Am Donnerstag blieb der laut Vorsitzendem Richter in dem Video „völlig verschüchterte junge Mann“ dem Prozess noch fern.