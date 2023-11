Vizekanzler rüttelt auf Habecks Leitplanken - eine Rede ins Gewissen

Habeck leistet somit jetzt das, was ansonsten in der Ampel niemandem so recht gelingen will – er führt. Mit Empathie, die so vielen in diesem Land abhandengekommen zu sein scheint. Und das bei einer existenziellen Frage für das Zusammenleben in Deutschland. Übrigens führt er auch außenpolitisch, weil er die Lage der Menschen in Gaza nicht außen vor lässt und Kritik an Israel nicht als unmöglich deklariert. Wer nach dieser Rede also nicht begreift, worum es geht, und was dieser Konflikt noch anrichten könnte und was es vor allem zu verhindern gilt, dem ist nicht mehr zu helfen.