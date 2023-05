Wirtschaftsminister und Staatssekretär vor Bundestags-Ausschüssen Robert Habecks kurzer Weg vom Eingeständnis zur Attacke

Robert Habeck hat beim Hereingehen in den SPD-Fraktionssaal nur ein leises „Hallo“ für die wartenden Journalisten übrig. Neben ihm sein Staatssekretär Patrick Graichen, die zentrale Schaltstelle für die Energiewende in der Ampel-Regierung. Habecks wichtigster Mann im Bundeswirtschaftsministerium hat einen Fehler gemacht, der auch Habeck selbst noch zum Verhängnis werden kann. Der Wirtschaftsminister und sein Staatssekretär wollen den Schaden begrenzen und sind auf dem Weg zu einer von der Opposition durchgesetzten Anhörung in den Bundestagsausschüssen für Wirtschaft und Energie und Klimaschutz.