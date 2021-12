Rückblick auf ausgewählte Ereignisse und Personen : Die Tops und Flops 2021

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).Photo/Markus Schreiber. Foto: AP/Markus Schreiber

Berlin Was hat das Jahr 2021 geprägt, was waren Höhepunkte und was Niederlagen? Ein Rückblick von drei Berliner Hauptstadt-Korrespondenten - nicht immer ganz ernst gemeint.

Von Jan Drebes, Kerstin Münstermann und Hagen Strauß

Die Tops 2021

Bundestag: Was musste er nicht während der Corona-Krise alles überstehen: Fast gestürmt, oft übergangen, zeitweise menschenleer. Er hat all dem getrotzt und zeigte in Krisenzeiten, aber auch zur Bildung einer neuen Regierung, was er ist: Das Herz der parlamentarischen Demokratie – worauf man angesichts des Sturms auf das Kapitol in Washington vor einem Jahr umso stolzer sein kann.

Angela Merkel: Nach 16 Jahren an der Spitze des Landes wollte die Kanzlerin vor allem ausschlafen. Doch: Nach einem unprätentiösen, ehrlichen Abschied ohne Pomp verließ Angela Merkel das Kanzleramt – um am nächsten Vormittag bereits ihr neues Büro in der Straße „Unter den Linden“ in Berlin-Mitte persönlich zu beziehen. Wenn das keine Disziplin ist.

Wald: Die Dürre der letzten Jahre haben ihm zugesetzt, in Teilen ist er schon vollständig zerstört. Aber er war der Zufluchtsort in Zeiten von Abstands- und Hygieneregeln: Menschenleer, gesundheitsfördernd, tröstlich. Der schönste Zufluchtsort lag auch 2021 eindeutig im Freien. Umso mehr sollte er geschützt werden – damit auch Nach-Corona-Generationen noch wissen, was ein Blätterdach bedeutet.

Karl Lauterbach: Keiner kann die Corona-Pandemie besser erklären. Na gut, fast keiner. Und nur wenige lagen so oft richtig mit ihren Prognosen wie Talkshow-König Karl „Corona“ Lauterbach. Dass es für ihn jetzt noch geklappt hat mit dem Amt des Bundesgesundheitsministers, hat er sich hart erarbeitet. Doch Obacht: Im Ministerium warten viele Fallstricke auf ihn.

Digitalstrategie der SPD: Ach du jemine, was war die SPD uncool! Lange hing ihr zusammen mit schlechten Umfragewerten der Muff von Ortsvereinssitzungen in der Eckkneipe an. Doch mit Lars Klingbeil und Kevin Kühnert gibt es jetzt zwei Köpfe an der Parteispitze, die zum Beispiel mit einem gemeinsamen Podcast junge Menschen neugierig machen. So gehen Insta und Co.

Verkehrssicherheit: Jetzt ist es amtlich, Corona hatte zumindest einen guten Nebeneffekt. Denn auf deutschen Straßen sind im Pandemiejahr 2021 so wenige Menschen tödlich verunglückt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Noch besser wäre es natürlich, die Unfallzahlen blieben auch ohne das ätzende Virus so niedrig.

Özdemirs E-Bike: Das muss man erstmal bringen – während alle anderen neuen Minister mit der Luxus-Limousine zur Ernennung beim Bundespräsidenten fuhren, kam Landwirtschaftsminister Cem Özdemir mit dem E-Bike. Ein starkes (öffentlichkeitswirksames) Zeichen. Denn das war grüner als vieles andere im neuen Koalitionsvertrag.

Peter Altmaier: Über seine Bilanz als Wirtschaftsminister kann man streiten. Aber der Saarländer versuchte, möglichst rasch wieder ins echte Leben zurückzufinden. Wenn das nach Jahrzehnten in der Politik überhaupt geht. Neulich sah man ihn also am Ku‘damm in der Schlange vor einem Computerladen stehen. Artig wartend. That’s life…

Der Zapfenstreich: Nicht jedem gefällt der Aufmarsch der Bundeswehr, schon gar nicht der Teil mit den Fackeln. Wegen früher. Aber zumindest hat das Zeremoniell für Kanzlerin und Verteidigungsministerin musikalisch etwas zu bieten gehabt: Den Farbfilm und die roten Rosen für Merkel, die glorreichen Sieben für Kramp-Karrenbauer. Großes Kino.

Die Flops 2021

Österreich: Die Alpenrepublik wirkte 2021 völlig von der Rolle. Politskandale, Corona-Aufwuchs-Gebiet, eine unverhältnismäßig hohe Zahl an Kanzlern. Warum es knapp neun Millionen Österreichern nicht möglich ist, sich adäquat gegen Corona zu schützen, mag verstehen, wer will. Als Reiseziel haben Spanien und Portugal jedenfalls Österreich überholt. Trotz der wunderschönen Berge.

MPK: Die Ministerpräsidentenkonferenz, liebevoll MPK geschimpft, ist ein politisches Format, das der Vergangenheit angehören sollte. Ein Schaulaufen im Wahlkampf, Indiskretionen, die Politik als Rummelplatz erscheinen lassen und Wartezeiten auf Pressekonferenzen, die es nur noch mit Bahn-Verspätungen aufnehmen können. Ein alberner Polit-Zirkus mit Ritualen im Fax-Modus, die diesem Land nicht gut zu Gesicht stehen.

BER: Was hat der Berliner für Hoffnungen in den neuen Flughafen gesetzt. Und seit er nach zig Jahren Verspätung nun endlich im brandenburgischen Niemandsland prangt, erfährt der geneigte Hauptstädter, dass er künftig vier Stunden früher zum Abflug kommen soll. Böse Zungen sprechen von einer Verschwörung des Brandenburger Touristikverbands: Denn wer will da noch nach Mallorca?

Bayern: Kein anderes Bundesland ist bei der Aufstellung der neuen Bundesregierung so schlecht weggekommen wie der eigensinnige Freistaat im Süden der Republik. Hörte man in den Groko-Jahren gefühlt alle paar Stunden etwas zu blau-weißen Extrawürsten, herrscht jetzt Stille. Eigentlich auch mal ganz schön.

Telegram: Der Messengerdienst ist kaum reguliert und bietet reichlich Rückzugsräume für Terroristen, Neonazis und andere Verfassungsfeinde. Zensur will niemand, doch angesichts immer radikalerer und zunehmend gewaltbereiter Gruppierungen braucht es dringend wirksamere, rechtsstaatliche Mittel gegen Hass und Hetze auf den verschlüsselten Plattformen.

Erneuerbare Energien: Ihr Anteil am deutschen Strommix ist trotz aller politischen Bekundungen im Kampf gegen den Klimawandel zuletzt leicht gesunken. Wenn weniger Wind weht, fließt eben mehr Kohlestrom durchs Netz. Bund und Länder haben den Ausbau von Wind- und Sonnenkraft viel zu stiefmütterlich behandelt. Da muss jetzt richtig viel passieren.

Sahra Wa­gen­knecht: Die Linke-Politikerin hat sich in diesem Jahr mächtig ins Abseits katapultiert. Aus Angst vor der Bedeutungslosigkeit nahm sie lieber extreme Positionen ein, die ihrer Partei ganz und gar nicht gefallen haben. Ob zu Flüchtlingen oder zu Corona. Vielleicht liegt’s aber auch am Ehemann. Oskar Lafontaine irrlichtert auch nur noch die Politik.

Dorothee Bär: Einer aus der CSU floppt immer. Nach Andreas Scheuer nun Bär. Kein Regierungsmitglied verstand es zwar so gut, tolle Instagram-Stories über sich aus dem Kanzleramt zu posten. Anderswo standen die Leute aber weiter auf der digitalen Leitung. Man fragt sich, was Bär all die Jahre als zuständige Staatsministerin gemacht hat? Ach ja, Instagram.

Die CDU-Wahlkampagne: Schlimmer geht’s wohl nimmer. Die Kampagne der Union – 20 Millionen Euro teuer – floppte völlig. Weder kamen die Botschaften an noch der Kandidat. Und der toppte alles nochmal mit eigenen Fehlern. „Deutschland gemeinsam machen“, hieß der Slogan. Jetzt dann doch ohne CDU und CSU.

