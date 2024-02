Haushalt Rüstung statt Sozialleistungen? Streit über Prioritäten

„Und dabei wird es auch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten bleiben“, versprach der Kanzler in einer zu diesem Wochenende veröffentlichten Videobotschaft. Das Sondervermögen läuft aber 2027 aus. Vor einer Woche hatte Scholz der „Süddeutschen“ gesagt: „Von 2028 an wollen wir aus dem allgemeinen Haushalt bestreiten, was nötig ist, um das Zwei-Prozent-Ziel zu erreichen. Das ist nicht einfach, wir können das aber bewältigen.“