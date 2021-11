Vierte Welle der Pandemie : Rufe nach strikteren Kontrollen der Corona-Regeln werden lauter

In vielen Lokalen gilt Zutritt nur für geimpfte oder genesene Gäste, doch häufig werden die Vorschriften nicht kontrolliert. Nun wird der Ruf nach konsequenter Einhaltung lauter. Foto: dpa/Marijan Murat

Berlin Die vierte Corona-Welle schwillt immer weiter an, zugleich werden die geltenden Regeln vielerorts nur lax kontrolliert. Nun appellieren Verbände an die Betreiber von Gaststätten und Veranstaltungen, härter durchzugreifen. Vonseiten der Polizei kommt ein dringlicher Aufruf, der alle betrifft.

Die Pandemie lässt nicht locker, im Gegenteil. Am Mittwoch wurde den dritten Tag in Folge ein neuer Höchststand der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemessen, laut Robert-Koch-Institut lag sie bei 232,1. Es wurden 39.676 neue Covid-19-Fälle gezählt. Angesichts der angespannten Lage werden die Rufe nach konsequenteren Kontrollen der geltenden Corona-Regeln lauter.

So appellierte der Präsident des Deutschen Landkreistages (DLT), Reinhard Sager, an die Betreiber von Gaststätten und Veranstaltungen. Diese seien schon aus eigenem Interesse gehalten, die Einhaltung der bestehenden und schärfer werdenden Regeln streng zu kontrollieren. „Die Sorge, mögliche Kunden zu verlieren, sollte deutlich geringer sein als die Sorge vor den Konsequenzen, die drohen, wenn weiterhin nur ein kleiner Teil diese Kontrollpflichten umfassend erfüllt. Denn dann drohen weitere Restriktionen, auch Bußgelder und am Ende womöglich ein (teilweiser) Lockdown“, sagte Sager unserer Redaktion. Die Kommunen würden alles tun, um „noch stärker“ zu prüfen, ob Veranstalter und Betreiber ihre Prüfpflichten auch einhalten, betonte der DLT-Präsident.