Nach Hamas-Terror Rund 3000 Deutsche aus Israel zurückgebracht

Auf der Elefand-Liste - der Krisenvorsorgeliste der Bundesregierung - seien vergangene Woche 5800 Menschen registriert gewesen. Am heutigen Montag sei die Zahl auf unter 3000 gefallen, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amts. Die Liste sei zudem nicht in erster Linie auf Evakuierung angelegt, sondern dafür, Deutsche, die vor Ort in Israel sind, über die Sicherheitslage zu informieren. Daher gehe man davon aus, dass jene, die derzeit noch darauf stünden, „eher diejenigen sind, die längerfristig in Israel bleiben wollen“. Im Gazastreifen befinde sich derzeit eine niedrige dreistellige Zahl an deutschen Staatsbürgern, ergänzte er.