Sanktionen gegen Russland : Es knirscht im Unions-Gebälk

CDU-Chef Friedrich Merz musste jetzt Äußerungen seines Vizes Michael Kretschmer (r,) aus Sachsen zu den Russland-Sanktionen wieder einfangen. Foto: dpa/Robert Michael

Analyse Berlin Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat in der Frage der Russland-Sanktionen die Unionsführung mal wieder in die Bredouille gebracht. Wackelt die Partei sogar? Noch will man davon nichts wissen.