Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans will 30 Prozent holen : „Wir haben kein Abo aufs Kanzleramt“

Tobias Hans, Ministerpräsident des Saarlandes, in der Parlamentsredaktion der Rheinischen Post in Berlin. Foto: Marco Urban

Interview Tobias Hans (43) ist Ministerpräsident des Saarlandes. Der CDU-Mann erhöht den Druck auf Kanzlerkandidat Armin Laschet - 30 Prozentpunkte soll die Union holen. Ein Gespräch mit Hans über ein Unions-Team, über Afghanistan als Wahlkampfthema und seine Impfpläne.

Weiterleiten Drucken Von Hagen Strauß, Jan Drebes und Tim Braune

Herr Ministerpräsident, Wolfgang Schäuble hat mehr Solidarität mit dem Kanzlerkandidaten verlangt. Hört Markus Söder die Signale und reiht sich hinter Armin Laschet ein?

Hans Wir werden die Wahl nur gemeinsam als CDU und CSU gewinnen können. Es ist müßig, darüber zu spekulieren, in welchem Teil der Union die meisten Fehler gemacht wurden. Wir müssen jetzt kämpfen. Das ist, glaube ich, noch nicht jedem so richtig klar. Die Karten nach der Ära Merkel werden neu gemischt. Wir müssen uns das Vertrauen, das die Kanzlerin über 16 Jahre erworben hat, neu erkämpfen. Das ist kein Selbstläufer.

Info Ministerpräsident des Saarlandes Politik Tobias Hans (43) trat 1992 in die Junge Union und 1994 in die CDU ein. Ende 2015 wurde er zum Fraktionsvorsitzenden der CDU im Saarländischen Landtag gewählt. Im März 2018 trat er die Nachfolge von Annegret Kamp-Karrenbauer an und wurde Ministerpräsident des Saarlandes. Privat Hans ist verheiratet und ist Vater von drei Kindern.

Wenn Sie sagen, das ist noch nicht jedem so klar, gilt das auch für den Kanzlerkandidaten?

Hans Armin Laschet ist ein Kämpfer und hat Durchhaltekraft. Ein Wahlkampf verläuft nie mustergültig. Wir hatten eine Flutkatastrophe, da stand der Wahlkampf hinten an. Wir haben aktuell eine schwere außen- und sicherheitspolitische Krise in Afghanistan, die vieles bestimmt. Klar ist aber auch: Es geht in die heiße Phase des Wahlkampfes. Die Union muss jetzt zeigen, dass es um eine Richtungsentscheidung geht. Die Basis ist motiviert.

Wir hören das Gegenteil – es gibt viel Frust in der Union, fast schon Panik angesichts der sinkenden Umfragewerte. Auch der Austausch des Kandidaten wird diskutiert.

Hans Der Austausch des Kandidaten ist ein Hirngespinst. So etwas kann nicht funktionieren. Selbstverständlich gab es seinerzeit auch in Teilen der CDU die Auffassung, Markus Söder sei der bessere Kandidat. Die Entscheidung steht aber. Mein Eindruck ist, an der Basis steht der Wille im Vordergrund, die Wahl zu gewinnen. Und die Erwartung, dass es endlich richtig losgeht - mit Armin Laschet und Markus Söder im Team, davon können wir nur profitieren, denn beide sprechen unterschiedliche Klientel an.

Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (r.) im Gespräch mit den Parlamentskorrespondenten der Rheinischen Post Jan Drebes, Tim Braune und Hagen Strauß. Foto: Marco Urban

Braucht Laschet ein Team - oder reicht ein Friedrich Merz?

Hans Wir müssen endlich zeigen, wofür die Union steht und mit wem wir neben dem Kanzlerkandidaten die Zukunft des Landes prägen wollen. Wir sehen in der heutigen Ministerriege oder in der Spitze der Bundestagsfraktion viele fähige Köpfe, denen man Verantwortung für unser Land zutraut. Ich bin ein Fan davon, noch vor der Wahl zu sagen, wer in einem Team drin ist und wer für welche Themen steht. Ich bin sicher, dass das jetzt auf den Weg gebracht wird. So können wir die augenblicklich für uns nicht einfache Lage wenden und bei der Bundestagswahl stärkste Partei werden.

An wen denken Sie?

Hans Da lassen Sie uns mal das Überraschungsmoment. Es ist Sache von Armin Laschet, sein Team vorzustellen.

Mit welchen Inhalten wollen Sie denn den Trend drehen?

Hans Ich habe immer gesagt: Wir haben kein Abo aufs Kanzleramt. Deswegen müssen wir jetzt den Wähler dazu bringen, sich selbst zu fragen: Will ich weiter wirtschaftlichen Aufschwung, sichere Arbeitsplätze, einen erfolgreichen Kampf gegen die Pandemie, eine starke Industrie bei gleichzeitigem Erreichen der Klimaziele und eine gute Ausstattung von Polizei und Bundeswehr im Einsatz? Dafür stehen wir. Oder will ich einen Wechsel hin zu höheren Steuern, höheren Spritpreisen, zu einem Tempolimit und der Abschaffung des Eigenheims? Dafür stehen die anderen. Ich bin mir sicher, bei der Union ist man besser aufgehoben.

Welche Prozentzahl geben Sie denn Armin Laschet für die Bundestagswahl vor?

Hans Wenn man Volkspartei sein will, kann man sich nicht mit Ergebnissen unter 30 Prozent zufriedengeben. Dafür müssen wir jetzt aber kämpfen. Zuschauen reicht nicht.

Im Moment ist die Marke schwer zu erreichen. Warum hat SPD-Mann Olaf Scholz so aufgeholt?

Hans 20 Prozent für die SPD, die alte Volkspartei im linken Spektrum, ist auch kein Wert, auf dem man stolz sein kann. Aber offenbar hat die SPD von der Schwäche der anderen profitiert. Diese Prozentpunkte müssen wir uns zurückholen. Das geht nur, wenn wir das Märchen von Scholz entzaubern, er sei der geborene Nachfolger Angela Merkels. Das ist er nicht. Olaf Scholz steht nicht für Kontinuität. Wer den Scholz-Zug aufs Gleis setzen will, nimmt in Kauf, dass in dem Zug Saskia Esken, Norbert Walter-Borjans und Kevin Kühnert sitzen. Die Drei haben Scholz noch als Parteichef strikt abgelehnt. Es ist auch an der Zeit, dass die SPD-Chefs mal sagen, ob sie wirklich mit der Linkspartei koalieren wollen. Oder ob sie das ausschließen. Da hört man nichts.

Inwieweit könnte die Lage in Afghanistan den Wahlkampf noch beeinflussen?

Hans Eine humanitäre Katastrophe verbunden mit einer schlimmen Niederlage für das westliche Engagement taugt nicht für parteipolitisches Kleinklein. Dafür haben unsere Soldaten und Soldatinnen auch kein Verständnis. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass Finanzminister Scholz die Mittel zum Kauf von bewaffneten Drohnen freigegeben hätte. Dann wäre die Bundeswehr nicht auf die Amerikaner angewiesen, wenn sie in einem gefährlichen Einsatz ist. Das treibt mich um.

Muss es nach dem Ende der Luftbrücke weitere Evakuierungen geben?

Hans Humanität kennt kein Datum. Auch nach dem Ende der Luftbrücke müssen wir alles daransetzen, die noch verbliebenen Ortskräfte in Sicherheit zu bringen. Aber auch Menschenrechtler, Journalisten, Blogger, jene Gruppen, die es unter den Taliban besonders schwer haben. Das bedeutet für mich zunächst, dass diese Menschen in den umliegenden Staaten eine sichere Bleibe finden können. Deswegen plädiere ich für Investitionen in die Grenzgebiete Afghanistans.

Was, wenn sich die Flüchtlingsfrage verschärft?

Hans Wir müssen uns vorbereiten. Das tun wir zusammen mit dem Bund. Es geht jetzt aber nicht um Verteilung, sondern um die Frage, wie können wir sichere Orte in den Grenzregionen schaffen. Viele Menschen wollen nicht weit von ihrer Heimat weg, sondern in Sicherheit gebracht werden.

Ein weiteres großes Thema ist nach wie vor Corona. Sie haben sich für Impfungen an Schulen ausgesprochen. Was wollen Sie konkret?

Hans Auch im Saarland haben wir die Impfzentren reduziert. Das Zeitalter nach Termin zu impfen, ist vorbei. Wir stellen um auf mobile Teams in Impfbussen. Diese Teams kommen jetzt vor die Schulen. Damit schaffen wir die Möglichkeit eines niedrigschwelligen Angebotes für Schüler und Schülerinnen ab 12 Jahren. Auch für Eltern und Lehrer. Wir integrieren die Impfungen nicht in den Unterricht.

Erhöhen Sie damit nicht den Druck auf zweifelnde Eltern und auch auf die Schüler?

Hans Ich sage ganz klar: Meine Erwartung ist, dass sich Eltern impfen lassen. Ebenso die Lehrer und Lehrerinnen, an deren Verantwortungsbewusstsein ich auch appelliere. Kinder und Jugendliche haben in den zwei Jahren der Pandemie alles mitgemacht, sich eingeschränkt, um vulnerable Gruppen zu schützen. Jetzt kommt es darauf an, dass alle, die erwachsen sind, Kinder und Jugendliche schützen. So zeigt sich Solidarität zwischen den Generationen. Deswegen sorgen wir dafür, dass die Schüler sich mit dem Einverständnis der Eltern vor ihren Schulen impfen lassen können. Ganz unkompliziert und ohne Termin, aber auch ohne Druck.

Werden in der Folge Ungeimpfte Nachteile haben?

Hans Nein. Ungeimpfte Schülerinnen und Schüler werden keine Nachteile erleiden. Das kann ich versichern.

Die Kanzlerin lässt die 3G Regeln für die Bahn prüfen. Halten Sie das für sinnvoll?