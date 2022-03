Landtagswahl : Saarland: SPD verspricht Stabilität - CDU: Rennen offen

Saarbrücken/Berlin Am Sonntag startet im Saarland das Wahljahr 2022. Jüngste Umfragen sagen einen Sieg der SPD und damit einen Machtwechsel voraus. Die CDU mit Ministerpräsident Tobias Hans gibt sich noch nicht geschlagen.

Rehlinger setzt auf Verlässlichkeit

Hans trotz schwacher Umfragewerte kämpferisch

Ministerpräsident Hans gab sich kurz vor der Wahl trotz schwacher Umfragewerte kämpferisch. „Wer am besten mobilisiert auf den letzten Metern, der hat echte Chancen, diese Wahl zu gewinnen. Ich halte das für offen“, sagte Hans im ZDF-„Morgenmagazin“. Es gebe noch sehr viele unentschlossene Wähler, die sich erst „ganz knapp entscheiden“ würden. „Und wir werden jetzt alles daran setzen zu mobilisieren“, sagte Hans bei seinem ersten Auftritt nach einer Corona-Infektion. Der CDU-Politiker verwies darauf, dass vor anderen Wahlen in der jüngeren Vergangenheit Umfragen kurz vor der Wahl anders aussahen als das Resultat am Wahltag. „Deswegen bin ich sicher: Das Wahlergebnis wird anders aussehen“, sagte der 44-Jährige.

Die Landtagswahl hat auch eine bundespolitische Dimension. Rund ein halbes Jahr nach der Bundestagswahl gilt sie als erster Stimmungstest für die rot-grün-gelbe Ampelkoalition im Bund. Auf die Wahl an der Saar folgen noch drei weitere Landtagswahlen in diesem Jahr: Am 8. Mai in Schleswig-Holstein, am 15. Mai in Nordrhein-Westfalen und am 9. Oktober in Niedersachsen.