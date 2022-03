Landtagswahl im Saarland : Was die erste Wahl in diesem Jahr für den Bund bedeutet

Auf Aufstellern an einer Straße sind Plakate der Spitzenkandidaten der SPD, Anke Relinger, und der CDU, Tobias Hans, für die saarländische Landtagswahl zu sehen. Foto: dpa/Oliver Dietze

Berlin Am Sonntag findet im Saarland die erste von vier Landtagswahlen in diesem Jahr statt. Kommt es zu einem Machtwechsel an der Saar? Und was hat Corona mit der Wahl zu tun? Was man über die Landtagswahl wissen muss.

Die Corona-Pandemie hat es nicht gut gemeint mit den Wahlkämpfern im Saarland. Sowohl der amtierende Ministerpräsident Tobias Hans von der CDU als auch seine SPD-Herausforderin Anke Rehlinger waren im Wahlkampf an Corona erkrankt, mussten in Quarantäne und zahlreiche Termine absagen.

Zunächst zog Rehlinger vor knapp drei Wochen die Reißleine - kurzerhand nahm ihr Team sie dann als lebensgroße Pappfigur mit zu Terminen. Dann infizierte sich Ministerpräsident und CDU-Spitzenkandidat Hans - und machte Wahlkampf digital per Roboter: mit „Robi-Tobi“, einem Telepräsenz-Roboter, den Hans selbst steuern konnte und über den er live zugeschaltet wurde. So „rollte“ er durch etliche Städte im Saarland, um mit den Leuten zu reden.

Denn es geht um viel an diesem Sonntag. Bei der ersten Abstimmung von insgesamt vier Landtagswahlen in diesem Jahr könnte sich der Machtwechsel im Bund wiederholen - und der Sieger nach langer Zeit wieder SPD heißen. Im Saarland wäre das erstmals seit fast 23 Jahren der Fall, stellt doch die CDU dort seit 1999 den Ministerpräsidenten.

Rund 800.000 Menschen sind im Saarland zur Wahl aufgerufen. Insgesamt bewerben sich 17 Parteien und Wählergruppen um die 51 Sitze im Saarbrücker Parlament. Derzeit regiert die CDU in einer Koalition mit der SPD, in der Rehlinger Wirtschaftsministerin und Vizeregierungschefin ist. Grüne und FDP sind nicht im Landesparlament vertreten

Gibt es tatsächlich einen Machtwechsel an der Saar? Im ZDF-Politbarometer lag die SPD zuletzt bei 39 Prozent. Die CDU landete dagegen gut eine Woche vor der Wahl nur bei 30 Prozent. Das Kuriosum: Folgt man den derzeitigen Umfragen, könnte sogar ein Zwei-Parteien-Parlament das Ergebnis sein. Denn laut Forschungsgruppe Wahlen liegen die Grünen und die AfD nur bei jeweils sechs Prozent, die FDP bei fünf und die Linken bei vier Prozent. In einer Insa-Umfrage sieht es für die Grünen sogar noch knapper aus.

Der Grund ist eine Krise bei etlichen kleinen Parteien an der Saar: Die Grünen etwa haben sich jahrelang selbst zerfleischt, was ihrem Ansehen schadete. Die Landesliste der Saar-Grünen blieb nach internem Gezerre um Abstimmungen von der Bundestagswahl ausgeschlossen. Die Linken wiederum sind nach dem Abgang ihrer Führungsfigur Oskar Lafontaine entscheidend geschwächt. Beides hilft der SPD.

Deren Umfragestärke liegt allerdings auch daran, dass die bisherige Vize-Ministerpräsidentin deutlich beliebter scheint als Landeschef Hans. 52 Prozent der Befragten wollen sie laut Forschungsgruppe Wahlen als Ministerpräsidentin. Für Hans votierten danach nur 31 Prozent. Die 45 Jahre alte Rehlinger war einst eine der besten Leichtathletinnen des Saarlands. Ihr Landesrekord im Kugelstoßen von 16,03 Metern aus dem Jahr 1996 hält noch immer. „Es ist gut für einen erfolgreichen Wahlkampf, dass man vorher mal Leistungssport gemacht hat", sagte sie kürzlich. Ihre offene Art kommt bei den Menschen gut an.

Der 44-jährige CDU-Ministerpräsident zeigt sich jedoch trotz des Rückstands ebenfalls optimistisch: „Das Wahlergebnis wird anders aussehen", sagt er am Freitag. Es gebe ja auch noch sehr viele unentschlossene Menschen. „Ich halte das für offen.“ Wer am besten mobilisiere, werde gewinnen. Hans sieht sich derzeit als den Buhmann für die Corona-Politik. „Offensichtlich wird der Frust, der mit Corona verbunden ist, bei mir abgeladen." Dabei seien die Entscheidungen stets gemeinsam getroffen worden - also auch von der mitregierenden SPD. Hans selbst sorgte Anfang März mit einem Video vor einer Tankstelle für etwas Aufregung im Wahlkampf. Darin bezeichnete er den tagesaktuellen Dieselpreis von 2,12 Euro pro Liter als „irre“ und warf dem Bund vor, sich an den steigenden Kosten zu bereichern, und forderte eine „Spritpreisbremse". Das Video ging in den sozialen Netzwerken innerhalb kürzester Zeit viral. Seine Wutrede bescherte ihm zwar bundesweite Aufmerksamkeit, brachte ihm jedoch auch Kritik ein. Vor allem ein Satz sorgte für Empörung: „Das trifft jetzt nicht nur Geringverdiener - das trifft wirklich die vielen fleißigen Leute." Sowohl Rehlinger als auch Hans dürften nach der Wahl nur wenige Koalitionsoptionen zur Verfügung stehen. Beide würden die große Koalition ohnehin gern fortsetzen. Ob Hans auch als Juniorpartner dabei wäre, ließ er jedoch bisher immer offen. Um der Landesregierung weiterhin anzugehören, könnte ihm aber keine andere Möglichkeit bleiben.

Die Wahl im Saarland hatte schon einmal bundespolitische Bedeutung. 2017 siegte die CDU mit Annegret Kramp-Karrenbauer mit 40,7 Prozent vor der SPD mit 29,6 Prozent - und warf damit den „Schulz-Zug“ des damaligen SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz aus dem Gleis. Im März 2018 übernahm Hans dann das Ministerpräsidentenamt von Kramp-Karrenbauer, die als CDU-Generalsekretärin nach Berlin wechselte. Er trat damit in große Fußstapfen, denn Kramp-Karrenbauer war im Land sehr beliebt. Hans Popularitätswerte reichen an diese Zeiten nicht heran.

Die Bundes-CDU unter ihrem neuen Vorsitzenden Friedrich Merz sieht die Landtagswahl im Saarland daher vor allem von regionalen Themen geprägt. Die Parteizentrale in Berlin unterstütze Hans „mit aller Kraft", sagte CDU-Generalsekretär Mario Czaja jüngst. „Aber es ist eben eine Saarland-Wahl mit ganz spezifischen saarländischen Themen." So klingt es eigentlich immer, wenn man im Bund keine Verantwortung übernehmen will. Die SPD dagegen würde eine Sieg an der Saar gerne als Bekräftigung der Ampel-Politik im Bund feiern. Nun hat der Wähler es in der Hand.

