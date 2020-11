Oberlandesgericht Frankfurt : Sachverständiger: mutmaßlicher Lübcke-Mörder schuldfähig

Frankfurt/Main Das Gutachten eines Sachverständigen im Mordfall Lübcke geht davon aus, dass der Angeklagte weitere vergleichbare schwere Straftaten begehe, wenn er die Möglichkeit dazu habe. An der geschilderten Abkehr des mutmaßlichen Mörders von seiner ausländerfeindlichen Gesinnung hat der Gutachter Zweifel.

In den Gesprächen mit dem Angeklagten Stephan Ernst habe er keine Hinweise auf entsprechende Störungen, eine „forensisch relevante Minderbegabung“ oder Einflüsse durch Suchtmittel festgestellt, sagte der 67-jährige Experte am Donnerstag bei der Vorstellung seines Gutachtens vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt. Auch Hinweise für eine Bewusstseinsstörung lägen nicht vor. Er gehe davon aus, dass Ernst weitere vergleichbare schwere Straftaten begehe, wenn er die Möglichkeit dazu habe.

In seinem Gutachten schilderte der Gutachter Ernst als stets höflich und zurückhaltend. Er habe in den insgesamt neunstündigen Evaluierungsgesprächen „ausgesprochen kontrolliert“ gewirkt, häufig nach längeren Pausen, dann aber lang ausholend geantwortet. Dabei seien die Angaben oft sehr vage geblieben. Emotionen habe Ernst nur gezeigt, als es um die Beziehung zu seinem Vater ging, den er in seiner Einlassung vor Gericht als gewalttätig und lieblos beschrieben hatte.