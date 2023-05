Weiter Spekulationen um Parteineugründung von Sahra Wagenknecht Die Linke und die Feindin im Inneren

Gregor Gysi möchte nicht, dass es so weit kommt. Deswegen hat der langjährige Frontmann der Linken, Gregor Gysi, inzwischen eine Art Elder Statesman in der Partei, in mehreren Gesprächen versucht, mit Wagenknecht eine Verständigung zu finden. Er will sie in der Partei halten und eine drohende Spaltung vermeiden. Dem heute 75-jährigen geht es um die Existenz seiner Partei. Bereits Ende November hatte er im Gespräch mit unserer Redaktion betont: „Ich versuche auf jeden Fall gegen eine Spaltung zu wirken.“ Die Gefahr einer Spaltung sei real, hatte er noch hinzugefügt. Doch inzwischen scheinen alle Argumente zwischen Vermittler Gysi und Wagenknecht ausgetauscht. Jetzt liegt es an Wagenknecht, die vom Kurs der Parteispitze nicht nur wenig hält. Sie hält ihn für falsch, er gehe an den Bedürfnissen der Menschen, die die Linke wählten vorbei.