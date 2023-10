Pläne von Sahra Wagenknecht Was Wagenknechts mutmaßliche Partei-Neugründung bedeutet

Seit Monaten wird darüber spekuliert, wann Sahra Wagenknecht ernst macht und eine eigene Partei gründet. Wohlgemerkt: Zuletzt ging es eher um den Zeitpunkt. Dass die Linken-Gallionsfigur, die wie keine andere ihrer Partei Anhänger um sich scharen kann, diesen Schritt gehen würde, wurde kaum noch bezweifelt. Und nun will sie also am Montag vor die Bundespressekonferenz treten und ihre Pläne vorstellen. Nach Informationen unserer Redaktion wird es dabei zunächst um die Gründung ihres bereits eingetragenen Vereins "BSW - Für Vernunft und Gerechtigkeit e. V." gehen. BSW, man ahnt es, steht dabei für Bündnis Sahra Wagenknecht. Dieser Verein soll dem Vernehmen nach dazu dienen, die neue Partei zu gründen, womit Anfang 2024 gerechnet wird. Wofür Verein und später die Partei stehen werden, will Wagenknecht aber offenbar schon am Montag skizzieren. In der Linken, der bisherigen politischen Heimat der 54-Jährigen, hat man nun Gewissheit, nachdem man lange wie das Kaninchen auf die Schlange gestarrt hat. Das ist einerseits gut, damit der für die Partei sehr schädliche Schwebezustand aufhört. Andererseits manifestiert sich nun eine für die Linke sehr gefährliche Alternative, ein attraktiver Mitbewerber am linken Rand des politischen Spektrums. Denn dass Wagenknecht viele Wählerstimmen hinter sich wird versammeln können, bezweifelt niemand. Und dass sie auch namhafte Linken-Mitglieder von ihrer neuen Partei überzeugen kann, ist ebenfalls klar. Einige sind ja bereits öffentlich, oder hinter den Kulissen zu Wagenknecht übergelaufen und haben ihr für den Fall einer Parteigründung die Gefolgschaft versprochen. Für die Linke würde das allen Anzeichen zufolge das Ende der Bundestagsfraktion bedeuten, auch wenn Wagenknecht ihren Austritt aus Fraktion und/oder Partei am kommenden Montag möglicherweise noch nicht bekanntgeben wird. Ohne Fraktionsstatus würden die Linken deutlich an Einfluss verlieren im parlamentarischen Betrieb. Besonders schwer wiegt für die Linke auch, dass Wagenknecht mit ihrem Verein bereits bei den Europawahlen und bei der Landtagswahl in Brandenburg 2024 antreten könnte – als erste Stimmungstests. Doch nicht nur im linken politischen Spektrum ist man nun alarmiert oder elektrisiert – sondern auch am rechten Rand. Denn immer wieder hat Wagenknecht mit ihren Thesen und Äußerungen bei Kundgebungen unter Beweis gestellt, dass sie auch AfD-Anhänger für sich begeistern kann. Und so muss die AfD zittern, ob Wagenknecht den aktuellen Umfrage-Höhenflug der in Teilen rechtsextremen Partei stoppen könnte. Das wiederum hoffen die demokratischen Parteien der Mitte: Dass sich die derzeit vor allem bei der AfD tummelnden Protestwähler auf mehrere Parteien verteilen und so den Randparteien kein wachsender Einfluss zukommt. Doch sollten Sozialdemokraten, Christdemokraten, Grüne und Liberale vor allem darauf setzen und ihre eigenen Hausaufgaben vernachlässigen, könnten sie bei den nächsten Wahlen erneut böse Überraschungen erleben.