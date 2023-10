Pläne der früheren Linken-Politikerin Wie aus Sahra Wagenknechts Verein eine Partei werden soll

Um nach Paragraf 2 des Parteiengesetzes in Deutschland als Partei zu gelten, müssen neue Parteien weitere Kriterien erfüllen: Laut der dortigen Definition wird eine Partei erst nach ihrer Zulassung zu einer Wahl und nur für die jeweilige Wahl anerkannt. Erst, wenn eine Partei während einer Legislaturperiode ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten ist, wird sie auch bei der nächsten Wahl aufgestellt, ohne dies anzeigen zu müssen. Für alle anderen gilt: Die Teilnahme an einer Wahl muss schriftlich beim Bundes- oder Landesausschuss vorgelegt werden, der diese prüft. Beteiligt sich eine Partei sechs Jahre in Folge weder an einer Bundes- noch einer Landtagswahl, verliert sie ihren Status. Für Kommunalwahlen gelten die dortigen Gesetze und Verordnungen.