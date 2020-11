Rüstungsexporte gestoppt : Saudischer Minister: „Wir brauchen keine deutschen Waffen“

Berlin Vor zwei Jahren hat die Bundesregierung die Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien weitgehend gestoppt - vor allem wegen des Jemen-Kriegs. Die saudische Regierung hat dafür zwar kein Verständnis. Es scheint sie aber auch nicht sonderlich zu stören.

Die Bundesregierung entscheidet in den nächsten Wochen darüber, ob das seit 2018 geltende Waffenembargo für Saudi-Arabien über den 31. Dezember hinaus verlängert werden soll. Es geht auf den Koalitionsvertrag von Union und SPD zurück, in dem ein Rüstungsexportstopp für alle „unmittelbar“ am Jemen-Krieg beteiligten Länder festgeschrieben wurde. Weitgehend durchgesetzt wurde der Beschluss für Saudi-Arabien aber erst im November 2018 nach der Tötung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Generalkonsulat in Istanbul.