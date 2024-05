Kriminalität Erde an Schäubles Grab ausgehoben - Staatsschutz ermittelt

Städtische Mitarbeiter bemerkten nach Ermittlerangaben am Morgen den Erdaushub. Eine Polizeistreife und die Kriminalpolizei fuhren daraufhin zum Friedhof. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft. Zu den Hintergründen des Vorfalls gebe es zunächst keine Erkenntnisse, hieß es in der Mitteilung.