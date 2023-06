Streit um geplante Reform der Asylverfahren Scharfe Töne vor Asyl-Gipfel der EU-Innenminister

Vor einer möglichen Einigung der EU-Staaten zur gemeinsamen europäischen Asylpolitik haben sowohl Befürworter als auch Gegner der Reformpläne noch einmal vehement versucht, auf die Bundesregierung einzuwirken. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte unserer Redaktion: „In Deutschland und in Europa besteht Konsens darüber, dass wir eine Zeitenwende in der Migrationspolitik brauchen.“ Das bedeute mehr Kontrolle, mehr Steuerung und letztlich eine Begrenzung der Migration. „Deshalb ist es unbedingt zu begrüßen, dass Asylverfahren zukünftig an den EU-Außengrenzen durchgeführt werden sollen“, sagte Djir-Sarai. Scharfe Kritik an den Plänen kam hingegen vor allem von Menschenrechtsorganisationen.