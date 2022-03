Bau : Schlagabtausch zu den Bau-Plänen der Regierung im Bundestag

Kräne auf einer Baustelle für Wohnungen stehen hinter Mehrfamilienhäusern des relativ neuen Stadtteils Kalbach-Riedberg in Frankfurt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Berlin Für 400.000 neue Wohnungen will die Regierung sorgen - doch haben die Baufirmen genug Kapazitäten? Und ist Neubau wirklich der Königsweg aus der Wohnungsknappheit? Im Bundestag gibt es große Zweifel.

Bauministerin Klara Geywitz (SPD) bekräftigte am Dienstag bei der Einbringung ihres Etats: „Wir haben uns vorgenommen, die Weichen so zu stellen, dass 400.000 Wohnungen im Jahr gebaut werden können und davon 100.000 bezahlbare, öffentlich geförderte Sozialwohnungen.“ Von den insgesamt 14,5 Milliarden Euro, die binnen fünf Jahren für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stünden, seien 2 Milliarden für dieses Jahr veranschlagt. Die Opposition zweifelte die Realisierbarkeit und Zielgenauigkeit der Pläne an.