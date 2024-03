Verteidigung Scholz bekräftigt Nein zu Taurus: „Meine Klarheit ist da“

Baerbock hatte zuvor einen sogenannten Ringtausch, bei dem Deutschland Taurus-Marschflugkörper an Großbritannien abgeben und London dafür weitere Storm Shadow aus seinen Beständen an die Ukraine liefern würde, als „Option“ bezeichnet. Der britische Außenminister David Cameron hat ein solches Vorgehen in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ nicht ausgeschlossen.