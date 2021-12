Ukraine-Konflikt : Scholz: Entscheidung über Nord Stream 2 „ganz unpolitisch“

Brüssel Wie geht es weiter mit der umstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2? Für Kanzler Olaf Scholz „privatwirtschaftliches Vorhaben“. Über die Inbetriebnahme werde nicht politisch in einer Behörde entschieden.

„Es handelt sich im Hinblick auf Nord Stream 2 um ein privatwirtschaftliches Vorhaben“, sagte er in der Nacht nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Für die Inbetriebnahme sei nun noch in einem Teilaspekt die Übereinstimmung mit europäischem Recht zu klären. „Darüber entscheidet ganz unpolitisch eine Behörde in Deutschland“, betonte der SPD-Politiker. Dies sei „eine andere Frage“ als die aktuellen Bemühungen darum, eine Verletzung der ukrainischen Grenzen zu verhindern.