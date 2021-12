Corona-Pandemie : Scholz erwartet Einigung auf weitere Kontaktbeschränkungen

Rom Die Omikron-Variante breitet sich rasant aus. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag sollen neue Maßnahmen beschlossen werden.

Man werde sich am Dienstag unter anderem mit den privaten Kontakten auch von Geimpften befassen, „und einzelne in dieser Richtung liegende zusätzliche Entscheidungen treffen“, sagte Scholz bei seinem Antrittsbesuch in Rom. „Das Ergebnis wird sein, dass wir, glaube ich, ein konsensuales Vorgehen festlegen können. Das ist wichtig, gerade jetzt in dieser Zeit und in diesem Moment.“