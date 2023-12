Kommunikation in der Krise Scholz, Habeck, Söder – mal Weltklasse, mal Kreisklasse

Der Finanzminister musste in diesem Jahr besonders viel reden und vor allem erklären, woher er die fehlenden Milliarden nehmen will. Lindner, so Harbers, „war mal der Start-up-Politiker im Unterhemd, der für Dynamik und Innovation stehen wollte. Jetzt ist er der Bodyguard der Schuldenbremse und spielt den Sparkommissar – quasi die Wiedergeburt von Hans Eichel.“ Göbel geht noch weiter: Vom früheren „mitfühlenden Liberalismus“ sei beim FDP-Mann nichts mehr zu hören. „In Erinnerung ist nur ein schneidiger Ton, keine Empathie und ein immer etwas zu aggressiver Unterton.“ Fazit des Experten: „Besser nicht regieren, als mit gefühlloser Kommunikation von der Schule verwiesen zu werden.“